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Раскрыты новые наушники AirPods

Инсайдер Ко заявил, что первые наушники Apple AirPods с USB-C выйдут в 2023 году

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко раскрыл новые модели беспроводных наушников Apple. Об этом специалист заявил в своем Twitter.

По словам аналитика, американская компания подготовила план перехода устройств с проприетарного разъема Lightning на универсальный порт USB-C. В числе первых новый интерфейс получат наушники AirPods — Ко подчеркнул, что все вышедшие в 2023 году гарнитуры будут иметь кейс с разъемом USB-C.

На вторую половину 2022 года Apple уже запланировала выход AirPods Pro второго поколения. Однако новая версия популярной гарнитуры с функцией активного шумоподавления останется с портом Lightning. Apple использует фирменный коннектор Lightning с 2012 года.

Также аналитик подтвердил, что американская компания начала тестировать iPhone с универсальным разъемом. Обновленный телефон, по словам Мин-Чи Ко, вряд ли появится раньше 2023 года. Ранее журналисты издания MacRumors предположили, что кроме смартфона и наушников порт USB-C появится в планшетах, клавиатуре, мыши и прочих гаджетах и аксессуарах от Apple.

В начале августа журналисты издания MySmartPrice рассказали, что первым разъем USB-C среди новых гаджетов Apple получит классический планшет iPad. Девайс выйдет с дисплеем на 10,5 или 10,9 дюйма, дактилоскопическим сенсором Touch ID, но лишится разъема для наушников.

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Андрей Ставицкий
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