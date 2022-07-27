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Раскрыты гаджеты Apple с новым разъемом

MacRumors: порт USB-C получат смартфон iPhone 15, планшет iPad и наушники AirPods

Фото: Shutterstock

Apple намерена постепенно перевести свои популярные гаджеты на поддержку разъема USB-C. Об этом сообщает издание MacRumors.

Специалисты медиа проанализировали отчеты инсайдеров и раскрыли устройства Apple, которые в ближайшие годы должны получить порт USB-C. Обновление коснется смартфонов бренда — по словам инсайдера Мин-Чи Ко, американская компания может отказаться от проприетарного интерфейса Lightning в пользу USB-C в 2023 году, с выходом iPhone 15. Уточняется, что Apple уже тестирует подобные девайсы.

Осенью 2022 года корпорация может представить iPad, который также получит универсальный порт для зарядки и передачи данных. По словам журналистов, таким образом iPad 10 поколения станет последним планшетом Apple, который будет иметь разъем USB-C. Судя по слухам, после 2023 года новый порт может получить кейс для зарядки наушников AirPods.

Также авторы отметили, что универсальный разъем будут иметь некоторые аксессуары Apple. К ним отнесли внешний аккумулятор MagSafe клавиатура Apple Magic Keyboard, трекпад Magic Trackpad и мышь Magic Mouse.

В начале июня комитет Европейского парламента по внутреннему рынку и защите прав потребителей обозначил сроки внедрения единого порта зарядки для гаджетов USB-C. В заключение говорится, что все продаваемые на территории Европейского союза гаджеты должны быть оснащены разъемом USB-C не позже осени 2024 года.

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Андрей Ставицкий
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