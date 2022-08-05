iPad вслед за iPhone лишится разъема для наушников

MySmartPrice: запланированный на осень iPad 10 выйдет без разъема для наушников

Качественный макет iPad нового поколения раскрыл дизайн устройства. Об этом сообщает издание MySmartPrice.

Журналисты медиа получили от производителя чехлов для гаджетов макеты нового планшета Apple. Судя по изображениям, запланированный на осень iPad 10 будет иметь практически аналогичный актуальному поколению дизайн, однако получит дисплей большего размера — на 10,5 или 10,9 дюйма — и габариты 248,62x179,50x6,98 миллиметра. В нижней части передней панели будет расположен дактилоскопический сенсор Touch ID, сзади — одинарная камера.

Судя по материалам, iPad не получит 3,5-миллиметрового разъема для наушников. По словам специалистов, в Apple, очевидно, решили лишить новый планшет физического интерфейса вслед за iPhone. Первым смартфоном американского бренда, который вышел без порта для подключения проводных наушников, оказался iPhone 7.

Журналисты не смогли точно сказать, получит ли планшет разъем USB-C или останется с портом Lightning. На изображениях место для разъема закрыто заглушкой.

В конце июля источники издания MacRumors рассказали, что Apple намерена постепенно перевести свои популярные гаджеты на поддержку разъема USB-C. Одним из первых устройств с новым портом может оказаться iPad, анонс которого запланирован на осень.