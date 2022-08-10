Выявлена увеличивающая риск деменции патология

JHUSOM: патология сердца увеличила риск развития деменции на 35 процентов

Медики Медицинской школы Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (JHUSOM) выявили патологию, способствующую увеличению риска развития деменции. Согласно результатам исследования, опубликованного в Journal of the American Heart Association, структурные или функциональные нарушения в левом предсердии повышают шансы обнаружить нейродегенеративное заболевание на 35 процентов.

В ходе работы специалисты проанализировали данные более пяти тысяч участников, средний возраст которых составлял 75 лет. Ученые также провели тестирование на предмет снижения когнитивных способностей, формирующихся во время деменции. Кроме того, были изучены медицинские карты испытуемых, им провели эхокардиографию, электрокардиографию (ЭКГ и ЭКГ) и взяли анализы крови.

Выяснилось, что за более чем 30 лет наблюдений у 763 человек развилась деменция, а у 1709 — предсердная кардиопатия. В последней группе риск развития слабоумия увеличивался на 35 процентов. Пациенты, пережившие инсульт и фибрилляцию предсердий, также имели повышенную вероятность (31 процент) формирования деменции.

В июле сотрудники Чикагского университета и Университета Южной Калифорнии зафиксировали новые признаки болезни Альцгеймера. По их мнению, маркером начала заболевания может служить внезапная потеря обоняния.