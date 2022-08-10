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Гоблин раскрыл отношение к Урганту

Блогер Пучков назвал Урганта нормальным человеком, не производящим впечатление «негодяя»

Фото: Павел Каравашкин / Коммерсантъ

Российский блогер Дмитрий Пучков, также известный под псевдонимом Гоблин, назвал телеведущего Ивана Урганта нормальным человеком и не согласился с призывами депутатов Госдумы уволить его с Первого канала. Отношение к шоумену он раскрыл в подкасте «Война и мир» в эфире радио KP.RU.

Комментируя инициативу депутатов, блогер усомнился в том, что существуют причины для того, чтобы наказывать телеведущего. «На основании какого закона этот самый Ургант не имеет права выезжать куда-то там? (...) Какой закон запрещает Ивану не соглашаться с действиями правительства Российской Федерации, например?» — рассудил он.

Пучков добавил, что многократно видел шоумена и по телевизору, и вживую. По словам Гоблина, Ургант не производит на него впечатление «отпетого негодяя». «Нормальный человек, остряк. Ну, где-то ляпнул что-то», — счел блогер. Он также отметил, что телеведущему обычно удается шутить, никого не обижая.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» во время заседания «Группы по расследованию антироссийской деятельности» («ГРАД») заявили, что попросили гендиректора Первого канала Константина Эрнста убедить Урганта публично поддержать российскую армию. Если телеведущий откажется это сделать, то он должен быть уволен, сочли в партии. Ургант в ответ высмеял инициативу, в шутку предложив привлекать к ответственности не только деятелей культуры и искусства, но и их близких родственников.

Перед этим отец шоумена Андрей Ургант высказался о его планах. Он сообщил, что телеведущий намерен продолжать карьеру в России.

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Маргарита Щигарева
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