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Отец Урганта ответил на вопрос о продолжении карьеры сына в России

Андрей Ургант заявил, что Иван Ургант планирует продолжать карьеру в России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Отец телеведущего Ивана Урганта Андрей Ургант ответил на вопрос о том, планирует ли его сын продолжать карьеру в России. Планы ведущего он раскрыл в разговоре с KP.RU.

«Он российский гражданин, он русский человек, любит родину и собирается не только продолжать тут карьеру, он и не прекращал работу здесь», — заявил отец Урганта. Он также добавил, что программа «Вечерний Ургант» была временно закрыта по независящим от телеведущего причинам.

Помимо того, отец шоумена осудил знаменитостей, критиковавших Урганта после того, как он съездил в отпуск за границу. «То вранье, то дерьмо, которое на него обрушили коллеги, друзья, а также недруги, невозможно измерить», — пожаловался он.

Ранее стало известно, что Ургант впервые за полгода выступил на публике в России. Он стал ведущим на церемонии благотворительного фонда «Друзья».

В мае журналистка Ксения Собчак сообщила, что Ургант поучаствует в фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Однако шоумен опроверг эту информацию, заявив, что его звали участвовать в мероприятии, но событие не совпало с его графиком.

В марте стало известно об отъезде Урганта из России в Израиль. Позднее он объяснил, что отправился в отпуск. В том же месяце шоумен вернулся в Россию.

Синдром отмены: Россия
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Маргарита Щигарева
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