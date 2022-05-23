Ургант опроверг сообщения об участии в фестивале в российском городе

Иван Ургант опроверг сообщения об участии в фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге

Российский телеведущий Иван Ургант опроверг сообщения о предполагаемом участии в фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге 24 июня. В беседе с изданием Ura.ru шоумен рассказал, что его звали участвовать в мероприятии, но оно не совпало с его графиком.

«Мне очень нравится это мероприятие, но, к сожалению, приехать я не смогу, потому что предложение поступило довольно поздно и это время у меня уже было занято», — сообщил Ургант. Он также добавил, что надеется, что сможет поучаствовать в фестивале в российском городе в следующий раз.

Информацию о том, что Ургант станет ведущим «Ночи музыки», распространила журналистка Ксения Собчак. В своем канале в Telegram телеведущая написала, что Ургант будет вести гала-концерт либо выступит на мероприятии со своей группой.

11 марта стало известно об отъезде Урганта из России. Сообщалось, что телеведущий уехал из страны в Израиль. Позднее он объяснил, что отправился в отпуск. Вскоре шоумен вернулся в Россию.