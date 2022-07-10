Ургант впервые за полгода выступил на публике в России

Иван Ургант впервые за полгода выступил ведущим на мероприятии в России

Телеведущий Иван Ургант впервые за полгода выступил на публике в России. Об этом сообщил журнал StarHit.

Шоумен стал ведущим на церемонии благотворительного фонда «Друзья», где прошло вручение премии интеллектуального волонтерства Procharity.

Ургант является председателем попечительского совета фонда и много лет участвует в его мероприятиях.

11 марта стало известно об отъезде Урганта из России. Сообщалось, что телеведущий уехал из страны в Израиль. Позднее он объяснил, что отправился в отпуск. Вскоре шоумен вернулся в Россию.

Шоу «Вечерний Ургант» и еще ряд других развлекательных программ перестали выходить на Первом канале после начала спецоперации России на Украине. Вместо них на телеканале стали показывать программы общественно-политической направленности.