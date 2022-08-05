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Ургант ответил предложившим уволить его с Первого канала депутатам Госдумы

Ургант ответил предложившим уволить его депутатам фразой «хочу посодействовать работе»

Фото: Telegram-канал «Иван Ургант»

Телеведущий Иван Ургант ответил фразой «хочу посодействовать работе» депутатам Госдумы от партии «Справедливая Россия», которые во время первого заседания «Группы по расследованию антироссийской деятельности» («ГРАД») в сфере культуры и искусства предложили уволить его с Первого канала, если шоумен публично не поддержит российскую армию. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Я, Ургант Иван Андреевич, внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания "Группы расследования антироссийской деятельности" в сфере культуры (1 час 40 минут). И считаю, что появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанные участниками заседания, точными и своевременными. Со своей стороны хочу посодействовать плодотворной работе группы и внести несколько рациональных предложений», — поиронизиовал Ургант.

Телеведущий, в частности, в шутку предложил привлекать к ответственности не только деятелей культуры и искусства, но и их близких родственников. Также он предложил переименовать их группу в «Группу обнаружения врагов нашего общества» и использовать в качества ее гимна песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

Первое заседание «Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры» прошло в Госдуме 3 августа. Как сообщает издание News.ru, во время заседания депутаты сообщили, что написали письмо гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой убедить Урганта публично поддержать российскую армию. Если телеведущий откажется это сделать, то он должен быть уволен, считают в «Справедливой России».

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Евгения Наумова
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