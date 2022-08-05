Ургант ответил предложившим уволить его с Первого канала депутатам Госдумы

Ургант ответил предложившим уволить его депутатам фразой «хочу посодействовать работе»

Телеведущий Иван Ургант ответил фразой «хочу посодействовать работе» депутатам Госдумы от партии «Справедливая Россия», которые во время первого заседания «Группы по расследованию антироссийской деятельности» («ГРАД») в сфере культуры и искусства предложили уволить его с Первого канала, если шоумен публично не поддержит российскую армию. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Я, Ургант Иван Андреевич, внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания "Группы расследования антироссийской деятельности" в сфере культуры (1 час 40 минут). И считаю, что появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанные участниками заседания, точными и своевременными. Со своей стороны хочу посодействовать плодотворной работе группы и внести несколько рациональных предложений», — поиронизиовал Ургант.

Телеведущий, в частности, в шутку предложил привлекать к ответственности не только деятелей культуры и искусства, но и их близких родственников. Также он предложил переименовать их группу в «Группу обнаружения врагов нашего общества» и использовать в качества ее гимна песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

Первое заседание «Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры» прошло в Госдуме 3 августа. Как сообщает издание News.ru, во время заседания депутаты сообщили, что написали письмо гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой убедить Урганта публично поддержать российскую армию. Если телеведущий откажется это сделать, то он должен быть уволен, считают в «Справедливой России».