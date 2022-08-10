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Захарова раскритиковала ООН на фоне ударов Киева по Запорожской АЭС

Захарова обвинила ООН в блокировке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) заблокировал поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, которая должна была контролировать обстрелы объекта со стороны Киева, чем проявил безответственность. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мне кажется, что в секретариате ООН (...) должны понимать — мир ходит по краю. И это не опасные эксперименты ученых, которые ставят их во благо мира, (...) это преступные действия киевского режима, (...) которая носит разрушительный характер, последствия которой не будут ограничиваться никакими географическими рамками», — заявила дипломат.

«Это решение, которое заблокировало поездку [главы МАГАТЭ Рафаэля ]Гросси с международной инспекцией на Запорожскую АЭС, безответственное, влекущее целый ряд опаснейших событий», — подчеркнула Захарова, добавив, что такой шаг ООН не мотивирован желанием предотвратить эксцессы в области безопасности.

Ранее источник в российской миссии ООН рассказал, что Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС. Другой источник уточнил, что в качестве докладчика Москва хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

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Николай Чигасов
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