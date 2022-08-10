В Минстрое оценили возможность роста цен на жилье

Глава Минстроя Файзуллин заявил, что предпосылок для роста цен на жилье в России нет

В России нет предпосылок для роста или снижения цен на жилье. Такую оценку возможности подорожания недвижимости дал глава Минстроя Ирек Файзуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Самое главное — чтобы не поднималась цена на ресурсы, на рабочую силу, и в итоге не поднималась цена в этих регионах», — заявил Файзуллин. Он добавил, что стоимость квадратного метра снизилась в некоторых регионах, однако резкого падения цен не ожидается. Глава ведомства напомнил, что стоимость жилья зависит от количества предложения и его способности закрыть спрос.

По словам Файзуллина, в текущем году план ввода жилья осуществляется с опережением. За первое полугодие было введено 54 миллиона квадратных метров — результат превысил показатель аналогичного периода 2021 года.

В июле россиянам назвали районы Москвы, в которых наиболее значительно поднялись цена на новостройки. Сильнее всего недвижимость подорожала в СВАО — с начала года стоимость квадратного метра в этом районе выросла на 14,4 процента, достигнув 332 тысяч рублей. На втором месте оказался ЗАО, на третьем — ВАО.