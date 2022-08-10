Раскрыта обстановка на пляжах Новофедоровки после взрывов

Россияне начали возвращаться на пляжи Новофедоровки в Крыму после взрывов

Отдыхающие начали возвращаться на пляжи Новофедоровки на западе Крыма, где днем ранее на территории военного аэродрома прогремела серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как видно на записях с камер видеонаблюдения, туристы начали занимать лежаки на пляже. В Министерстве туризма региона добавили, что курортный сезон в Крыму продолжается.

Эту информацию подтверждает и портал TourDom. По словам генерального директора компании «Визант Групп», управляющей несколькими санаториями в Крыму, паники среди туристов нет, бронирования продолжаются. Это также подтвердила председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

При этом стало известно о нескольких случаях, когда путешественники решили досрочно прервать отпуск.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала ситуацию на курортах Крамы после взрывов. По ее словам, обстановка на полуострове сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура работает в штатном режиме.

9 августа местные жители сообщили о серии взрывов в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе на западе Крыма. Позже в Минобороны заявили, что взрывы произошли на территории военного аэродрома Саки, где сдетонировали авиационные боеприпасы. В результате происшествия пострадали девять человек, один погиб.