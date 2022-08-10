Ростуризм рассказал о ситуации на курортах Крыма

Глава Ростуризма Догузова заявила о спокойной обстановке на курортах Крыма

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала ситуацию на курортах в Крыму. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Догузова рассказала, что обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная. По ее словам, вся инфраструктура работает в штатном режиме.

«Мы находимся на постоянной связи с коллегами. Обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме», — заявила она.

По словам главы Ростуризма, в результате взрывов в Крыму туристы не пострадали. Инцидент произошел в некурортной зоне. Догузова добавила, что в случае возникновения вопросов туристы могут обратиться за помощью, позвонив на круглосуточную горячую линию министерства курортов и туризма Крыма. Кроме того, можно написать официальным аккаунтам ведомства в социальных сетях.

9 августа местные жители сообщили о серии взрывов в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе на западе Крыма. Момент одного из них запечатлели на видео. Позже в Минобороны России сообщили, что взрывы произошли на территории военного аэродрома Саки, где сдетонировали авиационные боеприпасы. В результате происшествия пострадали девять человек, один погиб.