Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Ростуризм рассказал о ситуации на курортах Крыма

Глава Ростуризма Догузова заявила о спокойной обстановке на курортах Крыма
Зарина Догузова

Зарина Догузова. Фото: Совет Федерации России / РИА Новости

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала ситуацию на курортах в Крыму. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Догузова рассказала, что обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная. По ее словам, вся инфраструктура работает в штатном режиме.

«Мы находимся на постоянной связи с коллегами. Обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме», — заявила она.

По словам главы Ростуризма, в результате взрывов в Крыму туристы не пострадали. Инцидент произошел в некурортной зоне. Догузова добавила, что в случае возникновения вопросов туристы могут обратиться за помощью, позвонив на круглосуточную горячую линию министерства курортов и туризма Крыма. Кроме того, можно написать официальным аккаунтам ведомства в социальных сетях.

9 августа местные жители сообщили о серии взрывов в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе на западе Крыма. Момент одного из них запечатлели на видео. Позже в Минобороны России сообщили, что взрывы произошли на территории военного аэродрома Саки, где сдетонировали авиационные боеприпасы. В результате происшествия пострадали девять человек, один погиб.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия и США обсудят приостановку инспекций в рамках СНВ-3
Ростуризм рассказал о ситуации на курортах Крыма
Скарлетт Йоханссон показала тело в купальнике и вызвала споры в сети
МИД России обвинил Украину в запугивании работников Запорожской АЭС
Генсек НАТО выразил сожаление из-за прекращения сотрудничества с Россией
Столтенберг высказался о сроках окончания конфликта на Украине
В Словакии заявили об ущербе от санкций против России
В Молдавии оценили последствия прекращения поставок газа «Газпромом»
Названы сроки новой волны коронавируса в России
ЕС предрекли рост цен на электричество из-за запрета на импорт угля из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.