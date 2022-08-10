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Спорт

Фетисов оценил признание российского хоккеиста в покупке военного билета

Вячеслав Фетисов не увидел оправданий признавшемуся в покупке военного билета хоккеисту

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил поступок хоккеиста петербургского СКА Михаила Воробьева, признавшегося в покупке военного билета. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Ребята должны так или иначе — в соответствии с законом — отслужить или поступить в вуз, где есть военная кафедра. Никаких проблем не вижу. Система в очередной раз дала сбой», — заявил Фетисов. Он также отметил, что его не удивляет признание Воробьева.

Фетисов добавил, что поступку хоккеиста нет оправданий. «Во многих странах Европы спортсмены понимают, что они обязаны не нарушать закон», — заявил экс-игрок.

Ранее 10 августа 25-летний форвард на слушании дела в Ленинском райсуде города Уфы признался в покупке военного билета. На момент совершения преступления он был игроком другого клуба Континентальной хоккейной лиги, «Салават Юлаев».

Алексей Гусев
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