Российский нападающий клуба КХЛ признался в покупке военного билета

Российский нападающий СКА Михаил Воробьев признался в покупке военного билета

Российский нападающий СКА Михаил Воробьев дал признательные показания в деле о даче взятки. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

25-летний форвард на слушании дела в Ленинском райсуде города Уфы признался в покупке военного билета. На момент совершения преступления он был игроком другого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), «Салават Юлаев».

Другой подозреваемый по этому делу, Анвар Сулейманов, который по-прежнему защищает цвета уфимского клуба, заявил, что не готов признать вину. Он пообещал дать ответ во время допроса. Следующее заседание суда назначено на 16 августа.

О возбуждении уголовного дела в отношении хоккеистов стало известно в начале июля. Спортсменам предъявили обвинения по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»). Отмечалось, что правоохранители вышли на игроков в ходе рассмотрения дела бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который помогал спортсменам уфимского клуба избежать армии и готовил им военные билеты.

1 июля был доставлен в военкомат голкипер ЦСКА Иван Федотов, права на которого с 2016 по 2019 год принадлежали «Салавату Юлаеву». Военная прокуратура заподозрила хоккеиста в уклонении от службы. Позже он был призван и направлен в учебную часть Военно-морского флота России.

