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Подозреваемый раскрыл роль скопинского маньяка в убийстве россиянина

Подозреваемый в убийстве в Рязанской области заявил о роли Мохова в сокрытии преступления

Кадр: НТВ

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, помог подозреваемому в убийстве в Рязанской области спрятать труп в подвале своего дома. Его роль в преступлении раскрыл на допросе задержанный, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, подозреваемый рассказал, что Мохов помог оттащить тело в заброшенный дом. «Подозреваемый дал показания, что они вместе с Моховым действовали. Пока дело [об укрывательстве преступлений] не возбуждено, доследственная проверка идет еще», — сообщил он.

Об убийстве, совершенном в доме Мохова, стало известно ранее. В начале августа в дом к скопинскому маньяку зашли пять знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина в краже гуся. Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею.

Мировой суд 9 августа назначил Мохову десять суток ареста за нарушение дисциплины. Поводом послужило повторное несоблюдение административных требований, которые были установлены судом.

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Варвара Кошечкина
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