Российские хакеры атаковали сайт Службы безопасности Украины

Хакерская группировка «Anonymous Россия» атаковала сайт Службы безопасности Украины

Хакерская группировка «Anonymous Россия» атаковала сайт Службы безопасности Украины (СБУ). О том, что в результате их действий ресурс стал недоступен, сообщается в Telegram-канале хакерского объединения.

«Служба безопасности Украины (…) Пусть четыре часика отдохнет», — говорится в сообщении. В настоящее время сайт СБУ не доступен для пользователей.

Ранее 10 августа российская хакерская группировка Killnet и ее бывший лидер, известный под псевдонимом KillMilk, атаковали цифровые системы американской военной корпорации Lockheed Martin, производящей реактивные системы залпового огня HIMARS. Как говорилось в сообщении Killnet, к кибератаке на Lockheed Martin также подключились российские хакерские объединения «Anonymous Россия», PHOENIX и CarbonSec.

В конце июля сообщалось, что участники российской хакерской группировки RaHDit взломали серверы Национального университета обороны Украины. Кибератака проводилась совместно с группировкой Beregini. Хакерам удалось скачать методички, списки преподавателей, слушателей и выпускников за прошлые годы, а также данные о местах их распределения. Они также опубликовали на сайте материалы о преступлениях киевских властей в Донбассе.

25 февраля группа хакеров Anonymous объявила кибервойну России. Они также взяли на себя ответственность за атаку на сайт российского телеканала RT. Вскоре после этого группировка Killnet взломала сайт Anonymous. Представители Killnet также призвали россиян не поддаваться панике и не доверять фейковой информации, которой переполнен интернет.