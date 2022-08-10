Чемпион мира Сергей Шубенков пессимистично оценил состояние спорта в России

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал о состоянии спорта в России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Если брать общую температуру по больнице, то все у нас в стране со спортом скорее плохо, чем хорошо», — сказал Шубенков. Он также отметил, что общий пессимизм сводят на нет только отдельные яркие пятна.

Шубенков добавил, что из российской легкой атлетики происходит отток спортсменов. «Но это лишь один из примеров. Спорт становится менее интересен массовой аудитории», — посчитал легкоатлет.

7 июня Шубенков порассуждал о возможной смене гражданства. По словам россиянина, он не хочет этого делать, так как его «и здесь неплохо кормят». «Да мне уже и годков-то немало, так что не светит от слова "совсем"», — заявил 31-летний спортсмен.