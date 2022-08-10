В Госдуме назвали запрет на выдачу виз россиянам невыгодным для ЕС

Депутат Госдумы Новиков: запрет на выдачу виз россиянам не в интересах ЕС

Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, по крайней мере, в ближайшей перспективе, является маловероятным, поскольку это не выгодно самому Западу. Такой шаг настроит против европейских чиновников некоторые группы населения, а также лишит их ряда рычагов влияния, считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

«Санкции в отношении российских граждан обсуждались не раз, но они всегда откладывались и не были приняты, по крайней мере, с ходу, — сказал Новиков. — В интересах самого ЕС, который нацелен на то, чтобы влиять на внутриполитическую ситуацию России, было бы не принимать такого решения. Во-первых, это настроит против чиновников ту часть граждан России и Европы, которая связана родственными узами, но проживает в разных странах».

Кроме того, по мнению чиновника, подобный шаг лишает Европу некоторых политических возможностей влиять на общественные мнения и использовать непредоставление шенгенских виз как элемент манипуляции.

«В Европе, как и в США, принято дифференцировать граждан России на тех, кто занимает верную и неверную позицию. Если лишить возможности въезда сразу всех, то утрачивается и возможность политического влияния на происходящее. Мой прогноз состоит в следующем: должна состояться внутриевропейская дискуссия, которая, как минимум, приведет к отсрочке такого странного решения. Если здравый смысл тут все же проиграет, то мы увидим еще одно свидетельство готовности западных оппонентов к гибридной войне против России», — заключил депутат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада.

Его инициативу поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она заявила, что посещение Европы является привилегией, а не правом человека. Помимо Каллас, данную ограничительную меру поддержала премьер-министр Финляндии Санна Марин.