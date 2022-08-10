В России подешевели стройматериалы

Глава Минстроя Файзуллин отметил снижение стоимости стройматериалов

В России отметили снижение стоимости ряда строительных материалов. О том, что стройматериалы подешевели, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Файзуллина, с начала года цена на арматуру снизилась с 57 тысяч до 44 тысяч без учета НДС, также наблюдается тенденция к снижению стоимости дерева. На прежнем уровне остаются спецстали, которые используют в большепролетных конструкциях и мостовых сооружениях.

«В любом случае это снижение пока не соответствует тому, что было в первой половине 2020 года», — добавил глава ведомства. Согласно данным Росстата, рост цен на стройматериалы по итогам первого полугодия 2022 года составил 24,5 процента относительно аналогичного периода 2021 года.

Файзуллин также оценил возможность роста цен на жилье в России. Глава Минстроя отметил, что объективных предпосылок к подорожанию объектов недвижимости нет. На данный момент наблюдается снижение стоимости жилья в некоторых регионах, но резкого падения цен эксперты не ожидают.