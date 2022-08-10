Тарасова оценила лишение госнаград фигуристов из Литвы за участие в шоу Навки

Тарасова назвала лишение госнаград фигуристов из Литвы за участие в шоу Навки бредом

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила действия литовских властей, которые лишили госнаград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса за участие в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист назвала решение властей Литвы бредом сумасшедшего, обратив внимание на тот факт, что для Дрозябко и Ванагас ледовые шоу в России — единственный источник дохода. «В Литве такой работы нет», — отметила она.

Ранее стало известно, что Дрозябко и Ванагас были лишены госнаград. По словам президента республики Гитанаса Науседы, выступлениями в России спортсмены перечеркнули все свои заслуги перед страной. В 2000 году пара завоевала бронзу на чемпионате мира в танцах на льду, за что была удостоена рыцарских крестов Ордена Гедиминаса.

Дробязко и Ванагас пять раз представляли Литву на Олимпийских играх. Они приняли гражданство страны после распада СССР.

В июле украинского фигуриста Виктора Петренко исключили из Федерации фигурного катания Украины за участие в шоу Навки. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский лишил олимпийского чемпиона 1992 года стипендии.