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Спорт

Хоккеист сборной Чехии объяснил решение выступать в России

Хоккеист сборной Чехии Дмитрий Яшкин объяснил переход в СКА амбициями клуба
Дмитрий Яшкин

Дмитрий Яшкин. Фото: VegasvsWash / Wikimedia

Нападающий СКА и сборной Чехии Дмитрий Яшкин объяснил решение вернуться к выступлениям в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

29-летний форвард отметил, что в СКА подобрался мощный состав и опытный тренерский штаб. Он подчеркнул, что у клуба серьезные амбиции. Яшкин добавил, что на его выбор повлияло и то, что Санкт-Петербург расположен недалеко от Москвы. «Всегда можно легко и быстро туда добраться. Это скорее второстепенный фактор, но по сумме всех составляющих предложение от армейцев оказалось самым привлекательным», — заявил он.

28 июля Яшкин признался, что намеревался продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), но решил сделать выбор в пользу российского клуба. Он перешел в СКА 25 июля.

В минувшем сезоне Яшкин выступал в НХЛ. В составе «Аризона Койотис» он провел 12 матчей и отметился одной результативной передачей. До этого он уже выступал в КХЛ, представляя московское «Динамо» с 2019-го по 2021 год.

Николай Костюков
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