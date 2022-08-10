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Захарова ответила на предложение США ввести налог на въезд для россиян

Захарова спросила у Макфола, сколько США платят за восстановление разрушенных стран

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на предложение экс-посла США в России Майкла Макфола о налоге для россиян на въезд в «свободные страны», спросила в личном Telegram-канале, сколько платят Соединенные Штаты за восстановление разрушенных ими стран.

«Боюсь спросить, сколько платят граждане США специальных налогов или дополнительных сборов на восстановление Ирака? А Белграда?» — уточнила она у экс-посла.

Дипломат также поинтересовалась у Макфола, когда администрация президента Джо Байдена планирует законодательно начать восстанавливать справедливость после «утроенной Штатами мясорубки» в других государствах.

10 августа Макфол предложил ввести специальный налог для россиян, которые хотят въехать на территорию стран Запада. Он заявил, что средства, полученные от этих налогов или сборов, должны быть переданы в Фонд реконструкции Украины.

Ранее оофициальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что ЕС обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. При этом он отметил, что по этому вопросу в правительстве Германии пока нет единой позиции.

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Алина Гончарова
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