Вероятность запрета поездок в Европу для россиян оценили

Политолог Калачев назвал возможным запрет на въезд в страны Запада для россиян

Ограничения для россиян на въезд в страны Запада уже наблюдаются, и в том или ином виде все ведет к полному запрету на туризм в европейских странах для граждан России, считает политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Об этом он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада, чтобы «призвать к ответственности все население» России.

«Ограничения въезда россиянам мы уже наблюдаем. На сегодняшний день уже девять государств: Бельгия, Эстония, Литва, Латвия, Чехия, Словакия, Нидерланды, Мальта и Дания, — практически полностью остановили выдачу шенгенских виз, и в ближайшее время к ним намерены присоединиться Финляндия и Норвегия», — перечислил политолог.

Кроме того, в конце августа Европейский Союз (ЕС) обсудит возможность всеобщего запрета на выдачу виз россиянам, напомнил он, а получить визы в США и Канаду уже практически невозможно. Этот процесс может дойти до своего логического завершения, убежден Калачев.

«Тогда ни "хорошие" русские, ни "плохие" русские не смогут оформлять документы для пребывания на Западе, а, между прочим, около двух миллионов россиян владеют собственностью в европейских странах и не менее трех миллионов постоянно живут в Европе», — отметил он.

Европейцы уже не знают, как на нас повлиять, уже отчаялись. Имеют ли они право на такие решения? Они считают, что иначе не могут воздействовать на умы и сердца россиян Константин Калачев политолог

Большинство россиян в последнее время выезжали не столько в Европу, сколько в Грузию, Армению, Турцию, Казахстан, и решение ЕС о запрете въезда для россиян не будет действенно, так как останутся страны, куда можно будет уезжать, предположил Калачев.

«То есть ты не можешь поехать во Францию или в Италию, но ты можешь поехать в Таиланд, Танзанию, на Мальдивы, в Турцию, в конце концов, в Киргизию, то есть отдушина остается, поэтому вряд ли эти решения будут эффективными», — подытожил политолог.

Ранее в Евросоюзе открестились от решения не выдавать россиянам визы. Также в постоянном представительстве ЕС в Москве заверили, что решений о том, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, на уровне Евросоюза не принималось.

Оформить шенгенскую визу гражданам России сейчас проще всего в визовых центрах Болгарии, Венгрии и Греции, рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова. По ее словам, выдача шенгена происходит в прежнем режиме.