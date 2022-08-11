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Минобороны заявило об уничтожении половины личного состава двух бригад ВСУ

Минобороны: российские войска уничтожили более половины состава двух бригад ВСУ в ДНР
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили до половины личного состава двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам во время ежедневного брифинга заявил официальный представитель Миинобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, речь идет о 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ. Также в Минобороны отметили, что фиксируют массовое дезертирство в рядах украинских частей.

Столь значительные потери упомянутые бригады ВСУ, по сообщению Конашенкова, понесли в результате активных наступательных боевых действий союзных сил.

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Ранее в оборонном ведомстве заявляли об утрате боеспособности батальона 14-й бригады и 56-й бригады ВСУ, а также формирования «Кракен».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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