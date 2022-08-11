В «Торино» заявили о переходе Миранчука

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил о переходе Алексея Миранчука

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти анонсировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты». Об этом сообщает Sport24.

«Миранчук прошел медосмотр и подпишет контракт в ближайшее время», — заявил Ваньяти. Он также отметил, что в переговорном процессе были определенные сложности, но сейчас все детали улажены.

9 августа сообщалось, что стороны не сумели договориться из-за нежелания «Торино» выплатить 14 миллионов евро после окончания срока аренды хавбека. До этого в «Аталанте» заявили, что сделка была заблокирована по воле главного тренера клуба Джан Пьеро Гасперини.

В минувшем сезоне Миранчук провел 25 матчей за «Аталанту» во всех турнирах. В Серии А на счету россиянина два гола в 19 матчах. Полузащитник присоединился к клубу из Бергамо в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года.