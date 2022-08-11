Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ХИК
Сегодня
19:00 (Мск)
Марибор
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Базель
Сегодня
20:00 (Мск)
Брондбю
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Словацко
Сегодня
20:00 (Мск)
Фенербахче
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Панатинаикос
Сегодня
20:30 (Мск)
Славия П
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Партизан
Сегодня
22:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

В «Торино» заявили о переходе Миранчука

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил о переходе Алексея Миранчука

Фото: Emilio Andreoli / Getty Images

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти анонсировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты». Об этом сообщает Sport24.

«Миранчук прошел медосмотр и подпишет контракт в ближайшее время», — заявил Ваньяти. Он также отметил, что в переговорном процессе были определенные сложности, но сейчас все детали улажены.

9 августа сообщалось, что стороны не сумели договориться из-за нежелания «Торино» выплатить 14 миллионов евро после окончания срока аренды хавбека. До этого в «Аталанте» заявили, что сделка была заблокирована по воле главного тренера клуба Джан Пьеро Гасперини.

В минувшем сезоне Миранчук провел 25 матчей за «Аталанту» во всех турнирах. В Серии А на счету россиянина два гола в 19 матчах. Полузащитник присоединился к клубу из Бергамо в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Латвия объявила Россию спонсором терроризма
Заменитель соли снизил риск инсульта
Стало известно о личном одобрении Си Цзиньпинем учений близ Тайваня
Россияне стали скупать трехлетние подержанные автомобили
Экс-супруг Бритни Спирс опубликовал видео ссор певицы с сыновьями
Назван размер штрафа за прогулку по рельсам в московском метро
Сирийский порт Тартус назван ключевым в Морской доктрине России
В Еврокомиссии заявили об обсуждении вопроса выдачи виз российским туристам
Долгожительница отпраздновала 106-й день рождения с голым официантом
Рэпера A$AP Rocky обвинили в стрельбе по бывшему коллеге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.