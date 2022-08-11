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Спорт

Исключенная из сборной Украины биатлонистка выступит на чемпионате России

Исключенная из сборной Украины биатлонистка Екатерина Бех выступит на чемпионате России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Биатлонистка Екатерина Бех, исключенная из сборной Украины, выступит на летнем чемпионате России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию биатлона Московской области.

Спортсменка будет представлять Подмосковье. Она уже включена в состав сборной региона. Турнир пройдет с 24 по 27 сентября в Чайковском (Пермский край).

12 мая стало известно, что Бех захотела вернуть российское гражданство. Сообщалось, что спортсменка находится в статусе беженки и занимается сбором документов.

Об исключении из сборной Украины Бех, а также Ольги Абрамовой и Оксаны Москаленко стало известно 14 апреля. Тренер Евгений Колупаев объяснил, что по результатам прошлого сезона они не выполнили критерии попадания в команду и получения заработной платы.

Бех начала выступать за украинскую сборную в 2018 году. В 2019 году биатлонистка стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

Алексей Гусев
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