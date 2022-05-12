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Исключенная из сборной Украины биатлонистка захотела вернуть гражданство России

Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех захотела вернуть российское гражданство

Фото: Kalle Parkkinen / Globallookpress.com

Биатлонистка Екатерина Бех, выступавшая за сборную Украины, захотела вернуть российское гражданство. Об этом сообщает Telegram-канал «Арена Урала».

По информации источника, в данный момент спортсменка находится в статусе беженки и занимается сбором документов, необходимых для восстановления гражданства. Позже Бех планирует приступить к тренировкам в одной из региональных сборных.

Об исключении из сборной Бех, а также Ольги Абрамовой и Оксаны Москаленко стало известно 14 апреля. Тренер Евгений Колупаев объяснил, что по результатам прошлого сезона они не выполнили критерии попадания в команду и получения заработной платы. После этого пять украинских биатлонисток призвали руководство оставить в команде Абрамову, которая уехала в Россию к малолетнему ребенку.

Бех начала выступать за украинскую сборную в 2018 году. В 2019 году биатлонистка стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

Дарья Коршунова
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