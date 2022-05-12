Исключенная из сборной Украины биатлонистка захотела вернуть гражданство России

Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех захотела вернуть российское гражданство

Биатлонистка Екатерина Бех, выступавшая за сборную Украины, захотела вернуть российское гражданство. Об этом сообщает Telegram-канал «Арена Урала».

По информации источника, в данный момент спортсменка находится в статусе беженки и занимается сбором документов, необходимых для восстановления гражданства. Позже Бех планирует приступить к тренировкам в одной из региональных сборных.

Об исключении из сборной Бех, а также Ольги Абрамовой и Оксаны Москаленко стало известно 14 апреля. Тренер Евгений Колупаев объяснил, что по результатам прошлого сезона они не выполнили критерии попадания в команду и получения заработной платы. После этого пять украинских биатлонисток призвали руководство оставить в команде Абрамову, которая уехала в Россию к малолетнему ребенку.

Бех начала выступать за украинскую сборную в 2018 году. В 2019 году биатлонистка стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров.