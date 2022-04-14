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Спорт

Россиянок исключили из сборной Украины по биатлону

Российских биатлонисток Абрамову, Бех и Москаленко исключили из сборной Украины
Ольга Абрамова

Ольга Абрамова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Трех россиянок исключили из сборной Украины по биатлону. Об этом сообщается на сайте федерации биатлона Украины.

Ольга Абрамова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко, сменившие спортивное гражданство на украинское, были уволены Министерством по делам молодежи и спорта Украины. Тренер Евгений Колупаев объяснил, что по результатам прошлого сезона они не выполнили критерии попадания в команду и получения заработной платы.

Абрамова начала выступать за украинскую сборную в 2012 году, Бех и Москаленко — в 2018-м. Абрамова трижды выигрывала летний чемпионат мира. Бех — двукратная чемпионка мира среди юниоров.

Ранее украинки Анна и Мария Музычук не стали подписывать обращение Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ) в Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) с требованием запретить россиянам выступать на турнирах под эгидой организации. Они выступили против полного отстранения россиян, из-за чего ЛОШФ применила к ним санкции. Организация прекратила сотрудничество с сестрами и планирует исключить их из президиума и федерации.

В конце февраля многие международные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, биатлон и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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