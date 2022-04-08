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Спорт

Две украинские шахматистки отказались подписывать письмо в ФИДЕ против россиян

Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук не подписали письмо в ФИДЕ против россиян

Фото: Sylvia Lederer / Globallookpress.com

Украинки Анна и Мария Музычук не стали подписывать обращение Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ) в Международную федерацию шахмат (ФИДЕ). Об этом сообщает Sport.ua.

В письме содержатся требования исключить российскую и белорусскую шахматные федерации из ФИДЕ, запретить всем представителям этих стран участие в турнирах под эгидой организации, а также отправить в отставку президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.

Анна и Мария Музычук выступили против полного отстранения россиян, из-за чего ЛОШФ применила к ним санкции. Организация прекратила сотрудничество с сестрами и планирует исключить их из президиума и федерации.

16 марта ФИДЕ отстранила сборные России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. При этом спортсменам из указанных стран разрешено выступать на индивидуальных турнирах. Условием является нейтральный статус.

Алексей Гусев
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