Украинские биатлонистки призвали оставить в сборной натурализованную россиянку Абрамову

Пять украинских биатлонисток написали открытое письмо министру молодежи и спорта страны Вадиму Гутцайту с призывом оставить в национальной команде россиянку Ольгу Абрамову. Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

По словам спортсменок, биатлонистка покинула Украину по семейным обстоятельствам. «Можем ли мы обвинять мать, которая в критический момент улетела к малолетнему ребенку? Должны ли мы формальностью подменять человечность?» — говорится в письме.

Авторы также подчеркнули, что натурализованная россиянка десять лет преданно работала во славу украинского спорта. Под письмом поставили подписи Валерия Дмитренко, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Юлия Журавок и Кристина Дмитренко.

Об исключении из сборной Украины Абрамовой стало известно 14 апреля. Тренер Евгений Колупаев объяснил, что по результатам прошлого сезона она не выполнила критерии попадания в команду. Биатлонистка сменила спортивное гражданство с российского на украинское в 2012 году. Абрамова трижды выигрывала летний чемпионат мира.