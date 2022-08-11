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В ДНР украинский «Буцефал» сравнили с космическим кораблем

Командир батальона из ДНР сравнил украинский БТР-4 «Буцефал» с космическим кораблем

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Украинский БТР-4 «Буцефал», взятый в трофей в Мариуполе (ДНР), внутри можно сранить с космическим кораблем. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из донецких батальонов с позывным Крест.

«Нарадоваться на него не могли. Внутри — как в космическом корабле. Особая прелесть — дистанционно управляемый боевой модуль с 30-миллиметровой пушкой. Оператор-наводчик контролирует его с планшета. Удобно и очень эффективно. На дистанции до двух километров крайне опасное оружие против легкой бронетехники и пехоты», — сказал он.

В январе «Российская газета» заметила, что БТР-4 «Буцефал», разработанный в Харьковском конструкторском бюро машиностроения, остается самым совершенным украинским бронетранспортером.

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Зимой 2020 года Defense Express сообщило, что новые украинские бронетранспортеры БТР-4 «Буцефал» пошли трещинами.

В июне блогер Диана Михайлова заявила, что Министерство обороны Украины отказалось принимать к эксплуатации в вооруженных силах страны БТР-4 «Буцефал» из-за того, что финская сталь, из которой они сделаны, не соответствует ГОСТу времен СССР.

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Иван Потапов
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