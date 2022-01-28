Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России рассказали о советских БТР на Украине

«Российская газета»: большинство БТР украинских военных произведены в СССР

Фото: РИА Новости

Оборонное ведомство Украины разместило на официальной странице в Facebook иллюстрацию, демонстрирующую основные бронетранспортеры украинских военных. В публикации «Российской газеты» отметили, что большинство машин, которые эксплуатируют на Украине, произведены в СССР.

На иллюстрации Минобороны Украины показали четыре БТР. Самой совершенной машиной остается БТР-4 «Буцефал», который разработан в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Эти машины дополняют БТР-3, которые созданы на основе советского БТР-80.

Материалы по теме:
«Невероятный грохот взрывов и языки пламени» Как «катюши» наводили ужас на немцев и стали символом победы над нацизмом
«Невероятный грохот взрывов и языки пламени»Как «катюши» наводили ужас на немцев и стали символом победы над нацизмом
14 июля
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря

Также Украина использует советские БТР-70 и БТР-80. В публикации отмечается, что на вооружении украинских военных остается более 200 советских БТР-80 и не менее 230 БТР-70. Также в украинских арсеналах находятся устаревшие БТР-60.

В октябре 2021 года украинские конструкторы скрестили советскую боевую машину пехоты БМП-2 с артиллерийской установкой. На гусеничную машину 2С17-2 установили башню с вооружением самоходной установки 2С9 «Нона-С».

В сентябре российские военные использовали танки Т-80УД и бронетранспортеры БТР-70 в качестве мишеней на учениях «Запад-2021». Списанную технику поразили бойцы мотострелковых подразделений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон об индексации пенсий
Порошенко обвинил Зеленского в поиске компромата на судей по его делу
Пять ресторанов в Москве пригрозили закрыть за несоблюдение санитарных норм
Кремль рассказал о содержании переговоров Путина и Си Цзиньпина в Пекине
Доктор Мясников раскрыл порядок действий при первых симптомах омикрон-штамма
Кремль прокомментировал масштабы распространения COVID-19 в России
Песков ответил на шутку Нуланд про прокачку водки через «Северный поток-2»
Кремль оценил необходимость дополнительных ограничений из-за омикрона
Медведев оценил перспективы перехода на четырехдневку
Россиянам назвали стоимость чартеров в самые красивые регионы страны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter