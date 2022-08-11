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Остановку поставок российской нефти через Украину в Чехию объяснили

Аналитик Правосудов: Чехия продолжит закупки по северной ветке нефтепровода «Дружба»

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Приостановка поставок нефти в Чехию по южной ветке трубопровода «Дружба», которая частично находится на территории Украины, не означает полного отказа от закупок российского сырья. Прага будет получать его по северному направлению того же нефтепровода, объяснил в беседе с «Лентой.ру» директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Решения о закупке нефти у тех или иных поставщиков до вступления в силу эмбарго на российское черное золото в Чехии принимают не власти страны, а нефтяные компании, отметил аналитик.

«Если хозяева конкретных компаний не хотят покупать через Словакию, а хотят покупать по северному направлению через Польшу и Германию, то кто им может запретить это делать? Чешские компании сами определяют, как загружать собственные заводы. Их заводы находятся в Польше, Чехии, они уже определяют, как и в каких пропорциях загружать, через какие трубопроводы», — сказал он.

Сейчас они могут отказаться, потом передумать. Они имеют два варианта, что с севера «Дружбы», что с юга, а с юга они не хотят. Им никто не может приказать или запретить, это абсолютно их право

Сергей Правосудовдиректор Института национальной энергетики

Как ранее стало известно со слов представителя словацкого оператора Transpetrol Линды Вашковичовой, поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в Чехию не возобновятся. Она не назвала причину, но, по мнению, Сергея Правосудова, это связано с приоритетами Праги.

«Выдвигается версия, что сейчас им лучше загружать свои польские заводы, а чешским меньше внимания уделять. Они могут сохранить те же объемы, но снабжать их по северной ветке, а потом могут передумать и снабжать по южной. Мы знаем, что пока они не планируют останавливать поставки, а что им дальше в голову придет — мы понятия не имеем», — заключил он.

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4 августа украинская государственная компания «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. В российской «Транснефти» объяснили это невозможностью провести платеж за транзит из-за санкций Евросоюза (ЕС).

10 августа Венгерская MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно заплатили за возобновление прокачки нефти.

По южной ветке нефтепровода «Дружба» в ЕС поступает около десяти процентов нефти, покупаемой у Москвы. После вступления в силу нефтяного эмбарго это будет единственный путь поставок российского сырья в Европейский союз.

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Мария Сметанина
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