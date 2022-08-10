Чехия останется без российской нефти из «Дружбы»

Transpetrol: поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» восстановлены не будут

Поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Чехию восстановлены не будут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление словацкого оператора Transpetrol.

Представитель компании Линда Вашковичова подтвердила, что поставки не возобновятся и страна останется без сырья из «Дружбы». Одновременно она указала, что российская нефть транзитом через Украину уже поступила в Словакию и вскоре также достигнет Венгрии.

Ранее сообщалось, что венгерская MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. Уточнялось, что, если прокачка сырья начнется в среду, оно поступит по нефтепроводу в Словакию утром в четверг.

Украинская государственная компания «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. «Транснефть» заявляла, что транзит остановлен, поскольку российская сторона не может провести платеж за него в условиях санкций Евросоюза.