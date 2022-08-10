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Венгрия и Словакия оплатили транзит российской нефти через территорию Украины

Венгерская MOL и словацкая Slovnaft оплатили транзит российской нефти по «Дружбе»

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгерская MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно заплатили за транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. Об этом в среду, 10 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления компаний.

Как уточнили в MOL и Slovnaft украинские и российские власти согласились на оплату транзита венгерской и словацкой сторонами. Ожидается, что поставки по нефтепроводу возобновятся в ближайшие дни.

О желании венгерской MOL взять на себя обязательства по оплате транзита российской нефти через территорию Украины по южной ветке нефтепровода «Дружба» стало известно 9 августа. В компании отмечали, что уже инициировали переговоры по данному вопросу.

До этого сообщалось, что украинская государственная компания «Укртранснафта» с 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. «Транснефть» в свою очередь пояснила, что транзит остановлен, поскольку российская сторона не может провести платеж за него в условиях санкций ЕС.

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Варвара Кошечкина
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