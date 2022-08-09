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Венгрия захотела заплатить за транзит российской нефти через Украину

Венгерская MOL захотела взять на себя оплату транзита российской нефти через «Дружбу»

Фото: MOL

Венгерская нефтегазовая компания MOL захотела взять на себя обязательства по оплате транзита российской нефти через территорию Украины по южной ветке нефтепровода «Дружба». Об этом во вторник, 9 августа, РИА Новости заявили в самой компании.

Там отметили, что транспортировка нефти не производится уже несколько дней из-за технических проблем банков, которые возникли в связи с оплатой транзита российской стороной. В настоящее время компания располагает резервами, которых должно хватит на несколько недель, однако активно работает над решением проблемы.

В частности, в MOL сообщили, что венгерская сторона уже инициировала переговоры о взятии на себя оплаты за транзит.

Ранее 9 августа стало известно, что украинская государственная компания «Укртранснафта» с 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. «Транснефть» в свою очередь пояснила, что транзит остановлен, поскольку российская сторона не может провести платеж за него в условиях санкций ЕС.

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Варвара Кошечкина
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