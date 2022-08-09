Венгрия захотела заплатить за транзит российской нефти через Украину

Венгерская MOL захотела взять на себя оплату транзита российской нефти через «Дружбу»

Венгерская нефтегазовая компания MOL захотела взять на себя обязательства по оплате транзита российской нефти через территорию Украины по южной ветке нефтепровода «Дружба». Об этом во вторник, 9 августа, РИА Новости заявили в самой компании.

Там отметили, что транспортировка нефти не производится уже несколько дней из-за технических проблем банков, которые возникли в связи с оплатой транзита российской стороной. В настоящее время компания располагает резервами, которых должно хватит на несколько недель, однако активно работает над решением проблемы.

В частности, в MOL сообщили, что венгерская сторона уже инициировала переговоры о взятии на себя оплаты за транзит.

Ранее 9 августа стало известно, что украинская государственная компания «Укртранснафта» с 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. «Транснефть» в свою очередь пояснила, что транзит остановлен, поскольку российская сторона не может провести платеж за него в условиях санкций ЕС.