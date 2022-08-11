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«Транснефть» возобновила прокачку нефти из России по «Дружбе» через Украину

«Транснефть» сообщила, что прокачка нефти из России по «Дружбе» через Украину возобновлена

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Компания «Транснефть» возобновила прокачку нефти из России по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины. Об этом сообщил советник президента компании Игорь Демин, передает РИА Новости.

Так, прокачка нефти возобновлена по южной ветке трубопровода в направлении Венгрии и Словакии. Пресс-секретарь словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft Антон Молнар подтвердил, что сырье начало поступать в страну.

Ранее стало известно, что поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Чехию восстановлены не будут.

Венгерская MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. Уточнялось, что, если прокачка сырья начнется в среду, оно поступит по нефтепроводу в Словакию утром в четверг.

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Марина Совина
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