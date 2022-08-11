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ООН оправдала решение Эстонии закрыть границу для россиян

В ООН заявили, что Эстония имеет право закрывать границу для россиян

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония проводит свою суверенную политику, закрывая границы для россиян с шенгенскими визами, выданными эстонскими властями. С такими словами решение Таллина оправдал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«У стран есть право проводить свою визовую политику», — заявил представитель генсека.

Ранее МИД Эстонии сообщил, что страна закрывает границы для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу. В МИД добавили, что сделали исключения для некоторых граждан. Так, въезд не будет запрещен сотрудникам дипломатических представительств в Эстонии, членам их семей и лицам, занимающимся международными перевозками.

Анонимный чиновник ЕС в интервью Financial Times заявлял, что власти Евросоюза скептически оценивают инициативу правительства Эстонии отказать россиянам в выдаче туристических шенгенских виз. Премьера прибалтийской республики осудили за ее инициативу — посол России в Таллине Владимир Липаев назвал предложение Каллас националистическим.

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Николай Чигасов
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