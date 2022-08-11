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Евро превысил 63 рубля

Курс евро превысил 63 рубля впервые с начала августа

Фото: Shutterstock

Во время торгов в четверг, 11 августа, курс евро превысил 63 рубля. Это произошло впервые с начала августа, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 16:54 мск, европейская валюта выросла на 0,41 процента — до 63,01 рубля. После 17:00 курс немного упал, рост замедлился до 0,16 процента и на момент публикации заметки находился на уровне 62,85 рубля.

Курс доллара от TradingView

Ранее в августе российский Центробанк объявил, что намерен содействовать ускорению девалютизации и принять дополнительные меры, которые затруднят операции в долларах и евро для российских физических и юридических лиц. В ЦБ объяснили такое обещание тем, что блокировка российских активов и операционные ограничения на проведение расчетов в долларах и евро создают риски для граждан и бизнеса.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что положительное сальдо торгового баланса и доходы компаний от экспорта поддерживают курс рубля. Однако рецессия и ее дальнейшие последствия могут привести к его ослаблению.

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Платон Щукин
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