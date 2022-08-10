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Экономист допустил ослабление рубля из-за рецессии

Экономист Бабин допустил обвал рубля при снижении спроса на энергоносители

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что положительное сальдо торгового баланса и доходы компаний от экспорта поддерживают курс рубля. Однако рецессия и ее дальнейшие последствия могут привести к его ослаблению, заявил он в интервью агентству «Прайм».

Бабин добавил, что рубль также поддерживает перевес предложения валюты над спросом. При этом экономист допустил обвал национальной валюты при снижении спроса на энергоносители.

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«В то же время спрос остается неустойчивым из-за медленного восстановления импорта. К тому же ЦБ в ежеквартальном докладе отметил, что его базовый сценарий предполагает возобновление покупок валюты в рамках нового бюджетного правила только с 2023 года», — отметил он.

Специалист добавил, что энергоносители, в первую очередь нефть и газ, защищают рубль от рисков санкций и роста геополитической напряженности. Если цены на топливо продолжат падать, то национальная валюта может ослабнуть. При возникновении признаков рецессии у стран-потребителей сырья спрос упадет, что приведет доллар к показателям в 80 рублей и выше.

Ранее аналитик Михаил Шульгин раскрыл фактор, влияющий на курс доллара. Он допустил ослабление американской валюты из-за данных о потребительской инфляции в стране.

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Марина Совина
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