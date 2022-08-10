Экономист допустил ослабление рубля из-за рецессии

Экономист Бабин допустил обвал рубля при снижении спроса на энергоносители

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что положительное сальдо торгового баланса и доходы компаний от экспорта поддерживают курс рубля. Однако рецессия и ее дальнейшие последствия могут привести к его ослаблению, заявил он в интервью агентству «Прайм».

Бабин добавил, что рубль также поддерживает перевес предложения валюты над спросом. При этом экономист допустил обвал национальной валюты при снижении спроса на энергоносители.

«В то же время спрос остается неустойчивым из-за медленного восстановления импорта. К тому же ЦБ в ежеквартальном докладе отметил, что его базовый сценарий предполагает возобновление покупок валюты в рамках нового бюджетного правила только с 2023 года», — отметил он.

Специалист добавил, что энергоносители, в первую очередь нефть и газ, защищают рубль от рисков санкций и роста геополитической напряженности. Если цены на топливо продолжат падать, то национальная валюта может ослабнуть. При возникновении признаков рецессии у стран-потребителей сырья спрос упадет, что приведет доллар к показателям в 80 рублей и выше.

Ранее аналитик Михаил Шульгин раскрыл фактор, влияющий на курс доллара. Он допустил ослабление американской валюты из-за данных о потребительской инфляции в стране.