Аналитик раскрыл влияющий на курс доллара фактор

Аналитик Шульгин допустил ослабление доллара из-за данных о потребительской инфляции в США

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал, какие факторы влияют на динамику курса доллара. Об этом он сообщил в интервью с агентством «Прайм».

Шульгин заявил, что на курсе доллара отражаются данные о потребительской инфляции в США (CPI). Этот доклад опубликуют в среду, 10 августа, в 15:30 по московскому времени. Динамика цен на товары в США повлияют на укрепление или ослабление национальной валюты.

«Слабость доллара будет более заметной, если цифры по CPI окажутся существенно ниже прогноза. Например, на уровне 8,5 процента или еще ниже», — допустил аналитик.

Эксперт добавил, что в пяти из шести случаев в этом году опубликованные цифры превысили показатели прогнозов. В июне ожидалось, что индекс потребительских цен в США вырастет на 8,8 процента, однако показатель достиг 9,1 процента. Это значение признали максимальным с конца 1981 года.

Согласно разным оценкам, уровень CPI за июль снизится до 8,7-8,8 процента. А если показатель превысит данные за июнь, то курс доллара резко увеличится на фоне опасений из-за начала рецессии. Если показатели релиза окажутся в рамках прогноза, то американскую валюту ждет умеренное ослабление. Однако чем ниже станет инфляция, тем больше пострадает доллар.

Ранее россиянам рассказали о наиболее привлекательной альтернативе доллара. Руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов назвал такой валютой юань.