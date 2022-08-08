Россиянам рассказали о наиболее привлекательной альтернативе доллара

«Прайм»: россиянам представили юань как наилучшую альтернативу доллара

Руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов представил юань как наиболее привлекательную альтернативу доллара для россиян. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт рассказал, что к концу июля торги китайской валютой на Мосбирже вышли на рекордный уровень, а в некоторые дни их объем сумел превысить показатель по паре евро-рубль. Он добавил, что несмотря на то, что доллар по-прежнему лидирует по объемам, юаню удалось стать третьей среди самых востребованных валют на бирже.

«27 июля дневной объем торгов по паре юань-рубль составил 70,51 миллиардов рублей, в то время как по паре евро-рубль — 58,66 миллиардов рублей. Лидером валютных торгов по-прежнему осталась пара доллар-рубль (117,74 миллиарда рублей)», — привел статистику Тарасов. Он отметил, что рост спроса на китайскую валюту делает ее наиболее привлекательной альтернативой доллара для россиян, пусть в мировом масштабе объемы торгов и не превышают пока что четырех процентов.

По мнению эксперта, такая популярность юаня связана с действующими ограничениями по сделкам с долларами и евро, а также введением банковских комиссий за хранение валют на счетах. В то же время ощутимого оттока в юань пока нет, в частности, из-за геополитических рисков, заключил Тарасов.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предсказал рост доллара. По словам аналитика, в августе этого года доллар может стоить уже 65-67 рублей. Он также посоветовал хранить деньги в китайском юане или гонконгском долларе.