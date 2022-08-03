Аналитик спрогнозировал рост доллара

Аналитик Зельцер спрогнозировал рост доллара до 65-67 рублей в августе

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с агентством «Прайм» спрогнозировал рост доллара.

По его словам, факторы, которые способствовали укреплению рубля этим летом, в августе начнут ослабевать. Он подчеркнул, что на фоне продолжающейся девалютизации финансовой системы, уменьшения экспорта и восстановления импорта российская валюта может начать проседать.

Аналитик отметил, что в настоящее время все чаще обсуждается возобновление действия бюджетного правила в новом виде. Он добавил, что цены на сырье могут начать проседать, а риск усиления санкций со стороны западных государств никуда не делся. «Сюда стоит добавить геополитический фон и проблемы с Тайванем», — сказал он.

Зельцер считает, что в августе доллар может стоить 65-67 рублей. Он посоветовал хранить сбережения в китайском юане и гонконгском долларе.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что 1 сентября доллар будет стоить 60 рублей, а евро — 61. По мнению финансового аналитика, к сентябрю ни в российской, ни в американской экономиках ничего фундаментально не изменится.