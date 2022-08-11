Футболиста Александра Кокорина вернули к тренировкам в общей группе «Фиорентины»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернется к тренировкам в общей группе. Об этом «РБ Спорт» сообщил пресс-атташе клуба Лука Ди Франческо.

По его словам, россиянин возобновит занятия с командой вечером в четверг, 11 августа. «Вернули ли его в общую группу на постоянной основе? Да, так и есть», — заявил Ди Франческо. При этом пресс-атташе «Фиорентины» не ответил на вопрос, попадет ли Кокорин в заявку на сезон.

8 августа стало известно, что в «Фиорентине» смирились с тем, что не смогут продать Кокорина. В клубе готовы расторгнуть контракт с футболистом на взаимовыгодных условиях.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.