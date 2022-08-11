Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ХИК
Сегодня
19:00 (Мск)
Марибор
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Базель
Сегодня
20:00 (Мск)
Брондбю
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Словацко
Сегодня
20:00 (Мск)
Фенербахче
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Панатинаикос
Сегодня
20:30 (Мск)
Славия П
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Партизан
Сегодня
22:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Кокорина вернули к тренировкам в общей группе «Фиорентины»

Футболиста Александра Кокорина вернули к тренировкам в общей группе «Фиорентины»

Фото: Maurizio Borsari / AFLO / Globallookpress.com

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернется к тренировкам в общей группе. Об этом «РБ Спорт» сообщил пресс-атташе клуба Лука Ди Франческо.

По его словам, россиянин возобновит занятия с командой вечером в четверг, 11 августа. «Вернули ли его в общую группу на постоянной основе? Да, так и есть», — заявил Ди Франческо. При этом пресс-атташе «Фиорентины» не ответил на вопрос, попадет ли Кокорин в заявку на сезон.

8 августа стало известно, что в «Фиорентине» смирились с тем, что не смогут продать Кокорина. В клубе готовы расторгнуть контракт с футболистом на взаимовыгодных условиях.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Латвия объявила Россию спонсором терроризма
Звезда «Эйфории» рассказал о переломе черепа в пятницу 13-го
Сбер восстановил доступ к приложению после сбоя
Стало известно о сроках возвращения Леонида Ярмольника в Россию
Пластический хирург назвал самые популярные операции у миллениалов
Глава Союза журналистов пообещал следить за делом Баязитовой
Кокорина вернули к тренировкам в общей группе «Фиорентины»
Россия понадеялась на здравый смысл ЕС в вопросе выдачи шенгенских виз
Психологи объяснили маниакальную страсть некоторых людей к селфи
В ЛНР заявили о позитивных сдвигах в районе трех городов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.