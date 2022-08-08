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Оценены перспективы Кокорина сыграть за «Фиорентину»

«Фиорентина» не намерена привлекать Александра Кокорина к матчам

Фото: globallookpress.com

Российский форвард Александр Кокорин до зимы останется в «Фиорентине». Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник в Италии.

По информации издания, в клубе смирились с тем, что игрока будет невозможно продать летом, поэтому рассчитывают расстаться с ним в следующее трансферное окно. Если желающих приобрести футболиста не найдется, с ним попробуют расторгнуть контракт на взаимовыгодных условиях.

Источник также оценил перспективы Кокорина сыграть за «Фиорентину» в нынешнем сезоне. Отмечается, что игрок будет тренироваться индивидуально, а тренерский штаб не намерен привлекать его к работе с основным составом. В связи с этим россиянин не появится на поле в матчах «фиалок». Ранее футболиста не вызвали на предсезонный сбор.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина с «фиалками» рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Алексей Гусев
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