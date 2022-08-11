Легенда чехословацкого хоккея выступил в поддержку Овечкина

Бывший хоккеист сборной Чехословакии Голонка выступил в поддержку Александра Овечкина

Бывший нападающий сборной Чехословакии Йозеф Голонка выступил в поддержку нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина. Его слова приводит Sport.cz.

Легенда чехословацкого хоккея назвал россиянина выдающимся хоккеистом, которого он уважает. «Когда его сборная принимает участие в чемпионате мира или Олимпийских играх, он, едва отыграв последний свой матч сезона в НХЛ, уже пакует чемоданы, чтобы полететь и присоединиться к ней», — подчеркнул Голонка.

27 июня сообщалось, что американские болельщики были возмущены визитом Овечкина в Россию. Хоккеист принял участие в футбольном матче столичного «Динамо» против «Амкала». В социальных сетях фанаты призвали власти США запретить россиянину въезд в страну.

Александр Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.