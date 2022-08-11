В Совфеде назвали сдерживающий от ядерного удара фактор

Сенатор Цеков: гарантированный ответ сдерживает НАТО от ядерного удара

Несмотря на то, что страны НАТО могут найти оправдания применению ядерного оружия, сдерживающим фактором начала ядерной войны станет гарантированный ответный удар, от которого пострадают не только отдельные страны, но и все мировое сообщество. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор Совфеда Сергей Цеков.

Замглавы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов заявил, что в будущем от НАТО можно ждать оправдания любого применения ядерного оружия. Дипломат напомнил, что в итоговой декларации мадридского саммита альянса за НАТО окончательно закреплен статус ядерного военно-политического блока. «Сообществу ДНЯО еще предстоит проанализировать последствия этого обстоятельства, которое заставляет по-иному взглянуть на статус неядерных членов блока, особенно тех, на территории которых размещено американское ядерное оружие», — сказал он.

«Хотелось бы напомнить, что США — единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие, — сказал Цеков. — Причем, применила не для перелома в войне, а просто для устрашения. Это оружие испытали на живых людях Хиросимы и Нагасаки. Так что от НАТО в этом отношении, действительно, можно ожидать чего угодно. Штаты и Великобритания легко найдут повод для применения ядерного оружия».

Тем не менее, политик убежден, что от его реального использования НАТО все же воздержится, даже имея повод и оправдание. Нанесение удара гарантирует ответ, от которого США могут серьезно пострадать.

«Пострадает и все мировое сообщество. Так что, даже имея на руках такой козырь, как оправдание использования ядерного вооружения, я не думаю, что НАТО решится прибегнуть к этой мере. Какие бы войны ни шли, какие бы конфликты ни происходили, это не может быть причиной нанесения ядерного удара. Человек, который может принять такое решение, окажется абсолютно безразличен не только к своей стране, но и ко всему мировому сообществу», — подчеркнул Цеков.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что США должны вывезти ядерное оружие из третьих стран, поскольку этот фактор увеличивает риск ядерного конфликта.