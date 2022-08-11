Россия заявила о готовности НАТО оправдать применение ядерного оружия

Дипломат Белоусов заявил, что в будущем НАТО может оправдать применение ядерного оружия

Замглавы делегации России на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов заявил, что в будущем от НАТО можно ждать оправдания любого применения ядерного оружия. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что в итоговой декларации мадридского саммита альянса за НАТО окончательно закреплен статус ядерного военно-политического блока. «Сообществу ДНЯО еще предстоит проанализировать последствия этого обстоятельства, которое заставляет по-иному взглянуть на статус неядерных членов блока, особенно тех, на территории которых размещено американское ядерное оружие», — сказал он.

По словам Белоусова, в связи с этим становится актуальным вопрос о том, как нахождение на территории европейских стран чужого ядерного оружия и их участие в ядерном альянсе сочетается с их обязательствами по ДНЯО. Он также обратил внимание на «совместные ядерные миссии» НАТО, в которые вовлечены неядерные члены альянса. При этом Москва уже не раз слышала, что их проведение якобы было согласовано еще на этапе подготовки договора, однако дипломат назвал подобные заявления отговорками.

«Если суммировать все эти факты, то напрашивается вывод, что в будущем от государств-членов НАТО можно ожидать оправдания любого использования ядерного оружия», — заявил Белоусов, добавив, что для этого есть все основания. Так, в доктринах США прописано применение ядерного оружия под предлогом угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников. По его мнению, это наводит на мысль, что США «зарезервировали возможность задействовать ядерное оружие в любой момент, по любому поводу и против любого государства, просто заявив, что затронуты их жизненные интересы». «А это и есть реальная угроза возникновения ядерной войны», — заключил дипломат.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что США должны вывезти ядерное оружие из третьих стран, поскольку этот фактор увеличивает риск ядерного конфликта.