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Владелец крупного российского банка задумался об уходе из страны

Венгерский OTP Bank заявил, что может продать российский бизнес

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Венгерский OTP Bank, в России владеющий крупным «ОТП Банком» из топ-50, задумался над уходом из страны, следует из его отчетности за первое полугодие по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), опубликованной на сайте.

«В России менеджмент рассматривает все потенциальные варианты, которые не окажут значительного негативного влияния на стоимость актива для акционеров и могут положительно сказаться на их восприятии, в том числе потенциальную продажу российского бизнеса по приемлемой цене», — заявляется в документе.

Возможность ухода из страны венгерское кредитное учреждение уже упоминало как крайнюю меру в марте. Тогда же банк объявил, что полностью подчиняет свою деятельность международным санкционным нормам в отношении России.

На практике возможности для иностранных банков избавиться от российских активов могут быть ограничены.

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Платон Щукин
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